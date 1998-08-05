Третьякова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1911
Дата смерти05.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1937
Дочь: Успенская Кира Петровна
Отец ребёнка: Успенский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Успенский Пётр Иванович
Смерть
05.08.1998