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Третьякова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1911

Дата смерти

05.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1911

Отец: Третьяков Александр Иванович

Мать: Третьякова (Троицкая) Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Успенский Пётр Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1937

Дочь: Успенская Кира Петровна

Отец ребёнка: Успенский Пётр Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Успенский Пётр Иванович

Смерть
05.08.1998

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