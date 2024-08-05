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Успенский Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

08.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Анна Александровна

Рождение ребёнка
17.07.1937

Дочь: Успенская Кира Петровна

Мать ребёнка: Третьякова Анна Александровна

Рождение ребёнка
21.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьякова Анна Александровна

Смерть
08.10.1944

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