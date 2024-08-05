Успенский Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти08.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1937
Дочь: Успенская Кира Петровна
Мать ребёнка: Третьякова Анна Александровна
Рождение ребёнка
21.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьякова Анна Александровна
Смерть
08.10.1944