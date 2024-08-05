Авдеева (Третьякова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Третьякова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1908

Дата смерти

09.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1908

Отец: Третьяков Александр Иванович

Мать: Третьякова (Троицкая) Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Иван Ильич

Рождение ребёнка
24.10.1930

Дочь: Горбановская (Авдеева) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Авдеев Иван Ильич

Рождение ребёнка
03.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Иван Ильич

Смерть
09.01.1969

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