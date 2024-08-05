Авдеева (Третьякова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1908
Дата смерти09.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдеев Иван Ильич
Рождение ребёнка
24.10.1930
Дочь: Горбановская (Авдеева) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Авдеев Иван Ильич
Рождение ребёнка
03.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авдеев Иван Ильич
Смерть
09.01.1969