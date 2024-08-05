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Авдеев Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

23.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева (Третьякова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
24.10.1930

Дочь: Горбановская (Авдеева) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Авдеева (Третьякова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
03.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева (Третьякова) Валентина Александровна

Смерть
23.02.1943

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