Авдеев Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти23.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1930
Рождение ребёнка
03.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдеева (Третьякова) Валентина Александровна
Смерть
23.02.1943