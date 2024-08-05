Горбановская (Авдеева) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1930
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбановский Михаил Степанович
Смерть
2020