Горбановская (Авдеева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбановская (Авдеева) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1930

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1930

Отец: Авдеев Иван Ильич

Мать: Авдеева (Третьякова) Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбановский Михаил Степанович

Рождение ребёнка
27.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбановский Михаил Степанович

Смерть
2020

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