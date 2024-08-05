Третьяков Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1892
Дата смерти03.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Актёр
Рождение ребёнка
?.01.1922
Сын: Третьяков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Третьякова (Парфенова) Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
14.10.1937
Сын: Третьяков Павел Викторович
Мать ребёнка: Третьякова (Парфенова) Олимпиада Ивановна
Смерть
03.05.1972