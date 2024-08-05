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Третьяков Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1892

Дата смерти

03.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1892

Отец: Третьяков Александр Иванович

Мать: Третьякова (Троицкая) Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Парфенова) Олимпиада Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Актёр
Рождение ребёнка
?.01.1922

Сын: Третьяков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Третьякова (Парфенова) Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Воробьева (Третьякова) Руфина Викторовна

Мать ребёнка: Третьякова (Парфенова) Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1937

Сын: Третьяков Павел Викторович

Мать ребёнка: Третьякова (Парфенова) Олимпиада Ивановна

Смерть
03.05.1972

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