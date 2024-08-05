Тройнова (Третьякова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тройнова (Третьякова) Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1906

Дата смерти

08.01.1990

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1906

Отец: Третьяков Александр Иванович

Мать: Третьякова (Троицкая) Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тройнов Георгий Викторович

Рождение ребёнка
08.11.1935

Дочь: Тройнова Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Тройнов Георгий Викторович

Рождение ребёнка
02.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тройнов Георгий Викторович

Рождение ребёнка
25.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тройнов Георгий Викторович

Смерть
08.01.1990

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