Тройнова (Третьякова) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1906
Дата смерти08.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1935
Дочь: Тройнова Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Тройнов Георгий Викторович
Рождение ребёнка
02.12.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тройнов Георгий Викторович
Рождение ребёнка
25.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тройнов Георгий Викторович
Смерть
08.01.1990