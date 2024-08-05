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Третьяков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1899

Отец: Третьяков Александр Иванович

Мать: Третьякова (Троицкая) Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Зильберман) Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Повицкая Елена Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон, регент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.05.1922

Сын: Третьяков Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Третьякова (Зильберман) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1923

Сын: Третьяков Герман Николаевич

Мать ребёнка: Третьякова (Зильберман) Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно

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