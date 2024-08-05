Третьяков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Повицкая Елена Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон, регент
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1922
Сын: Третьяков Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Третьякова (Зильберман) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1923
Сын: Третьяков Герман Николаевич
Мать ребёнка: Третьякова (Зильберман) Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно