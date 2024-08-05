Третьякова (Зильберман) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Зильберман) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1899

Дата смерти

05.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1899

Отец: Зильберман Иван Тимофеевич

Мать: Зильберман (?) Пелагея (Полина) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Николай Александрович

Рождение ребёнка
01.05.1922

Сын: Третьяков Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Третьяков Николай Александрович

Рождение ребёнка
19.10.1923

Сын: Третьяков Герман Николаевич

Отец ребёнка: Третьяков Николай Александрович

Смерть
05.10.1968

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