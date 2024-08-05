Третьякова (Зильберман) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1899
Дата смерти05.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1922
Сын: Третьяков Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Третьяков Николай Александрович
Рождение ребёнка
19.10.1923
Сын: Третьяков Герман Николаевич
Отец ребёнка: Третьяков Николай Александрович
Смерть
05.10.1968