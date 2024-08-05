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Третьяков Герман Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923

Отец: Третьяков Николай Александрович

Мать: Третьякова (Зильберман) Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Иванова) Калерия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьякова (Иванова) Калерия Васильевна

Рождение ребёнка
23.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьякова (Иванова) Калерия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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