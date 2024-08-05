Третьяков Герман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьякова (Иванова) Калерия Васильевна
Рождение ребёнка
23.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьякова (Иванова) Калерия Васильевна
Смерть
Неизвестно