Третьякова (Иванова) Калерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова (Иванова) Калерия Васильевна

Третьякова (Иванова) Калерия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1927

Дата смерти

25.09.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1927

Отец: Иванов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Герман Николаевич

Рождение ребёнка
16.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Герман Николаевич

Рождение ребёнка
23.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Герман Николаевич

Смерть
25.09.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.