Третьякова (Иванова) Калерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1927
Дата смерти25.09.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1927
Отец: Иванов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяков Герман Николаевич
Рождение ребёнка
23.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяков Герман Николаевич
Смерть
25.09.2015