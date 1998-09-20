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Третьяков Виталий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1922

Дата смерти

20.09.1998

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1922

Отец: Третьяков Николай Александрович

Мать: Третьякова (Зильберман) Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Савоскина) Александра Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Журналист, писатель
Рождение ребёнка
19.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьякова (Савоскина) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьякова (Савоскина) Александра Васильевна

Смерть
20.09.1998

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