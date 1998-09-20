Третьяков Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1922
Дата смерти20.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Журналист, писатель
Рождение ребёнка
19.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьякова (Савоскина) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
06.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьякова (Савоскина) Александра Васильевна
Смерть
20.09.1998