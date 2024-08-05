Третьякова (Савоскина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Савоскина) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1919

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1919

Отец: Савоскин Василий Иванович

Мать: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
19.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
06.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Виталий Николаевич

Смерть
2012

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