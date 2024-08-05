Третьякова (Савоскина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1919
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяков Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
06.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяков Виталий Николаевич
Смерть
2012