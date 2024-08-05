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Савоскин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1884

Дата смерти

15.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1884

Отец: Савоскин Иван ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1913

Сын: Савоскин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
06.11.1919

Дочь: Третьякова (Савоскина) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
16.12.1925

Дочь: Лавриненко (Савоскина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна

Смерть
15.07.1952

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