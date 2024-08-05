Савоскин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1884
Дата смерти15.07.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1884
Отец: Савоскин Иван ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1913
Сын: Савоскин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1919
Дочь: Третьякова (Савоскина) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1925
Дочь: Лавриненко (Савоскина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна
Смерть
15.07.1952