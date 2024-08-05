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Савоскин Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1913

Дата смерти

04.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1944 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1913

Отец: Савоскин Василий Иванович

Мать: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоскина (Батурина) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Савоскин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Савоскина (Батурина) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савоскина (Батурина) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савоскина (Батурина) Наталья Дмитриевна

Смерть
04.11.1988

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