Савоскин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1913
Дата смерти04.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944
Сын: Савоскин Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Савоскина (Батурина) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савоскина (Батурина) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савоскина (Батурина) Наталья Дмитриевна
Смерть
04.11.1988