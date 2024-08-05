Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавоскина (Артюхина) Анна Васильевна

Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Артюхин Василий Алексеевич

Мать: Артюхина (?) Васса (Василина) Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савоскин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савоскин Василий Иванович

Рождение ребёнка
23.08.1913

Сын: Савоскин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Савоскин Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1919

Дочь: Третьякова (Савоскина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Савоскин Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1925

Дочь: Лавриненко (Савоскина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Савоскин Василий Иванович

Смерть
1968

Мы используем куки для улучшения работы сайта.