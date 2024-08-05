Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1968
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савоскин Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1913
Сын: Савоскин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Савоскин Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1919
Дочь: Третьякова (Савоскина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Савоскин Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1925
Дочь: Лавриненко (Савоскина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Савоскин Василий Иванович
Смерть
1968