Артюхина (?) Васса (Василина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхина (?) Васса (Василина) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артюхина Мария ? Васильевна

Отец ребёнка: Артюхин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Артюхин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Артюхин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Артюхин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Артюхина Евфросинья Васильевна

Отец ребёнка: Артюхин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Артюхина Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Артюхин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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