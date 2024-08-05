Артюхина (?) Васса (Василина) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артюхина Мария ? Васильевна
Отец ребёнка: Артюхин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Артюхин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Артюхин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Артюхин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Артюхина Евфросинья Васильевна
Отец ребёнка: Артюхин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Артюхина Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Артюхин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно