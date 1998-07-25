Лавриненко (Савоскина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1925
Дата смерти25.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1951
Сын: Лавриненко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лавриненко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавриненко Николай Николаевич
Смерть
25.07.1998