Лавриненко (Савоскина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавриненко (Савоскина) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1925

Дата смерти

25.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1925

Отец: Савоскин Василий Иванович

Мать: Савоскина (Артюхина) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавриненко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
26.04.1951

Сын: Лавриненко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лавриненко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
07.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавриненко Николай Николаевич

Смерть
25.07.1998

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