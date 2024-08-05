Лавриненко Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1951
Сын: Лавриненко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лавриненко (Савоскина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лавриненко (Савоскина) Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно