Лавриненко Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавриненко Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавриненко (Савоскина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
26.04.1951

Сын: Лавриненко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лавриненко (Савоскина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
07.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лавриненко (Савоскина) Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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