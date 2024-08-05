Савоскина (Батурина) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоскина (Батурина) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1918

Дата смерти

08.06.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1944 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савоскин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Савоскин Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Савоскин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савоскин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
22.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савоскин Сергей Васильевич

Смерть
08.06.1982

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