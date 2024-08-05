Савоскина (Батурина) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1918
Дата смерти08.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944
Сын: Савоскин Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Савоскин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савоскин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савоскин Сергей Васильевич
Смерть
08.06.1982