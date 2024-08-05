Савоскин Иван ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савоскин Иван ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савоскин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савоскина Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савоскин Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савоскина Арина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1884

Сын: Савоскин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Савоскин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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