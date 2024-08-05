Савоскин Иван ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савоскина Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савоскин Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савоскина Арина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1884
Сын: Савоскин Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Савоскин Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно