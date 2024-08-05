Лапшина (Третьякова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1902
Дата смерти23.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лапшин Борис Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лапшин Борис Владимирович
Рождение ребёнка
06.03.1931
Дочь: Лапшина (Лапшина) Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Лапшин Борис Владимирович
Рождение ребёнка
14.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапшин Борис Владимирович
Смерть
23.05.1980