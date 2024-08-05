Лапшина (Третьякова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Третьякова) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1902

Дата смерти

23.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1902

Отец: Третьяков Александр Иванович

Мать: Третьякова (Троицкая) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Леонид Борисович

Отец ребёнка: Лапшин Борис Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Борис Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Юрий Борисович

Отец ребёнка: Лапшин Борис Владимирович

Рождение ребёнка
06.03.1931

Дочь: Лапшина (Лапшина) Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Лапшин Борис Владимирович

Рождение ребёнка
14.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин Борис Владимирович

Смерть
23.05.1980

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