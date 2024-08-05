Лапшина (Лапшина) Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1931
Дата смерти27.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапшин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
20.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапшин Николай Сергеевич
Смерть
27.02.1989