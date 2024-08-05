Лапшина (Лапшина) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Лапшина) Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1931

Дата смерти

27.02.1989

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1931

Отец: Лапшин Борис Владимирович

Мать: Лапшина (Третьякова) Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
05.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
20.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин Николай Сергеевич

Смерть
27.02.1989

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