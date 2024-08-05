Паршенкова (Третьякова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршенкова (Третьякова) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1900

Дата смерти

11.09.1934

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1900

Отец: Третьяков Александр Иванович

Мать: Третьякова (Троицкая) Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршенков Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
10.08.1922

Дочь: Малышева (Третьякова) Нина Никитична

Отец ребёнка: Паршенков Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
13.09.1927

Дочь: Елатомцева (Паршенкова) Людмила (Люся) Никитична

Отец ребёнка: Паршенков Никита Алексеевич

Смерть
11.09.1934

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