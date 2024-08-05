Паршенкова (Третьякова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1900
Дата смерти11.09.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1922
Дочь: Малышева (Третьякова) Нина Никитична
Отец ребёнка: Паршенков Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1927
Дочь: Елатомцева (Паршенкова) Людмила (Люся) Никитична
Отец ребёнка: Паршенков Никита Алексеевич
Смерть
11.09.1934