Малышева (Третьякова) Нина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малышев Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
27.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малышев Анатолий Александрович
Смерть
Неизвестно