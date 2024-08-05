Малышева (Третьякова) Нина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Третьякова) Нина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1922

Отец: Паршенков Никита Алексеевич

Мать: Паршенкова (Третьякова) Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
21.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышев Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
27.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышев Анатолий Александрович

Смерть
Неизвестно

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