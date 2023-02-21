Егор Ерофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1754
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1714
Отец: Мой Ерофей Киприянов
Мать: не указана
ИВ-1737 Егор Ерофееву 23=1714 Племянник его [Козмы Киприянова] Егор Ерофеев ИВ-1739 Егор Ерофеев 24=1715 Племянник его [Козмы Киприянова] Егор Ерофеев ИВ-1740 Егору Ерофееву 23=1717 Племянник его [Коз... Показать все
Рождение ребёнка
1734
Сын: Фаддей Егоров
Мать ребёнка: Дария Ульянова
ИВ-1737 Фадей 3=1734 ИВ-1739 Фаддей 5=1734 ИВ-1740 Фадей 6=1734 ИВ-1741 Фадей 7=1734 ИВ-1742 Фаддей 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Фаддей 9=1733 ИВ-1745 Фаддей 10=1735 ИВ-1746 Фаддей 12=... Показать все
Рождение ребёнка
1736
Сын: Пётр Егоров
Мать ребёнка: Дария Ульянова
По-моему, я раньше не видела Петра. ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Пётр 10=1736 ИВ-1747, 1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔ Петра нет (где он?)
Рождение ребёнка
1736
Сын: Ксенофонт Егоров
Мать ребёнка: Дария Ульянова
ИВ-1737 Ксенофонт 1=1736 ИВ-1739 Ксенофонт 3=1736 ИВ-1740 Ксенофонт 4=1736 ИВ-1741 Ксенофонт 5=1736 ИВ-1742 Ксенофонт 6=1736 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Ксенофонт 7=1737 ИВ-1745 Ксенофонт 8=1... Показать все
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кондрат Егоров
Мать ребёнка: Дария Ульянова
ИВ-1740, 1742 Кондрата нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Кондрат 6=1738 ИВ-1745 Кондрат 7=1738 ИВ-1746 Кондрат 8=1736 ИВ-1747 Кондрат 10=1737 ИВ-1748 Кондрата нет (где он?) ИВ-1749 -... Показать все
Рождение ребёнка
1741
Сын: Семён Егоров
Мать ребёнка: Дария Ульянова
ИВ-1740 Семёна нет ИВ-1742 Семёна нет (где он?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Семёна нет (где он?) ИВ-1746 Симеон 5=1741 ИВ-1747 Симеон 9=1738 ИВ-1748 Симеона нет (где он?) ИВ-1749 --- ИВ-1750... Показать все
Рождение ребёнка
1744
Сын: Василий Егоров
Мать ребёнка: Дария Ульянова
ИВ-1742 Василия нет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василий 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Василий 1=1744 ИВ-1746 Василий 2=1744 ИВ-1747 Василий 6=1741 ИВ-1748 Василия нет (где он?) ИВ-1749 --- ИВ-1750 ... Показать все
Рождение ребёнка
1746
Сын: Мой Прокопий Егоров
Мать ребёнка: Дария Ульянова
ИВ-1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745 Прокопия нет *** ИВ-1746 Прокопий 6 месяцев=1746 ИВ-1747 Прокопий 3=1744 ИВ-1748 Прокопия нет (где он?) ИВ-1749 --- ИВ-1750 Прокопий 5=1745 ИВ-1751 Прок... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Ульянова
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1754
ИВ-1754 Егора нет, Дария - вдова