Мой Ерофей Киприянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Киприян Тимофеев
Мать: не указана
ИВ-1737 (самая первая ведомость) и далее Ерофея никогда не видела.
Рождение ребёнка
1714
Сын: Егор Ерофеев
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Егор Ерофееву 23=1714 Племянник его [Козмы Киприянова] Егор Ерофеев ИВ-1739 Егор Ерофеев 24=1715 Племянник его [Козмы Киприянова] Егор Ерофеев ИВ-1740 Егору Ерофееву 23=1717 Племянник его [Коз... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Сын: Яков Ерофеев
Мать ребёнка: не указана
МК-1736 11.07.1736 бракосочетание ИВ-1737 Яков 20=1717 ИВ-1739 Яков 22=1717 ИВ-1740 Яков 22=1718 ИВ-1741 Яков 23=1718 ИВ-1742 Яков 24=1718 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 26=1718 ИВ-1745 Як... Показать все
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Соломонида Ерофеева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Соломонида 16=1721 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746, 1747, 1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Соломониды нет (где она? вышла замуж?)