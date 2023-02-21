Мой Ерофей Киприянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Ерофей Киприянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1651 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Киприян Тимофеев

Мать: не указана

ИВ-1737 (самая первая ведомость) и далее Ерофея никогда не видела.
Рождение ребёнка
1714

Сын: Егор Ерофеев

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Егор Ерофееву 23=1714 Племянник его [Козмы Киприянова] Егор Ерофеев ИВ-1739 Егор Ерофеев 24=1715 Племянник его [Козмы Киприянова] Егор Ерофеев ИВ-1740 Егору Ерофееву 23=1717 Племянник его [Коз... Показать все
Рождение ребёнка
1717

Сын: Яков Ерофеев

Мать ребёнка: не указана

МК-1736 11.07.1736 бракосочетание ИВ-1737 Яков 20=1717 ИВ-1739 Яков 22=1717 ИВ-1740 Яков 22=1718 ИВ-1741 Яков 23=1718 ИВ-1742 Яков 24=1718 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 26=1718 ИВ-1745 Як... Показать все
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Соломонида Ерофеева

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Соломонида 16=1721 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746, 1747, 1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Соломониды нет (где она? вышла замуж?)
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