Яков Ерофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Мой Ерофей Киприянов
Мать: не указана
МК-1736 11.07.1736 бракосочетание ИВ-1737 Яков 20=1717 ИВ-1739 Яков 22=1717 ИВ-1740 Яков 22=1718 ИВ-1741 Яков 23=1718 ИВ-1742 Яков 24=1718 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 26=1718 ИВ-1745 Як... Показать все
Бракосочетание
11.07.1736
Жена: Евдокия Афанасьева
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1736 11.07.1736 Деревни Кладова крестьянина Козмы Киприянова сын отрок Яков той же вотчины деревни Михайлова с крестьянкою Афанасьевой дочерью Леонтьева девкой Евдокией первым браком.
Рождение ребёнка
1739
Сын: Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьева
ИВ-1742 Алексея нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Алексей 5=1739 ИВ-1745 Алексей 6=1739 ИВ-1746 Алексей 6=1740 ИВ-1747 Алексей 7=1740 ИВ-1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Алексея нет (гд... Показать все
Рождение ребёнка
1744
Сын: Яков Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьева
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Яков того же года=1745 ИВ-1746 Яков 2=1744 ИВ-1747 Яков 3=1744 ИВ-1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Якова нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно