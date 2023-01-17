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Яков Ерофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Мой Ерофей Киприянов

Мать: не указана

МК-1736 11.07.1736 бракосочетание ИВ-1737 Яков 20=1717 ИВ-1739 Яков 22=1717 ИВ-1740 Яков 22=1718 ИВ-1741 Яков 23=1718 ИВ-1742 Яков 24=1718 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 26=1718 ИВ-1745 Як... Показать все
Бракосочетание
11.07.1736

Жена: Евдокия Афанасьева

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1736 11.07.1736 Деревни Кладова крестьянина Козмы Киприянова сын отрок Яков той же вотчины деревни Михайлова с крестьянкою Афанасьевой дочерью Леонтьева девкой Евдокией первым браком.
Рождение ребёнка
1739

Сын: Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьева

ИВ-1742 Алексея нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Алексей 5=1739 ИВ-1745 Алексей 6=1739 ИВ-1746 Алексей 6=1740 ИВ-1747 Алексей 7=1740 ИВ-1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Алексея нет (гд... Показать все
Рождение ребёнка
1744

Сын: Яков Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьева

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Яков того же года=1745 ИВ-1746 Яков 2=1744 ИВ-1747 Яков 3=1744 ИВ-1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Якова нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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