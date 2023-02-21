Алексей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Яков Ерофеев

Мать: Евдокия Афанасьева

ИВ-1742 Алексея нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Алексей 5=1739 ИВ-1745 Алексей 6=1739 ИВ-1746 Алексей 6=1740 ИВ-1747 Алексей 7=1740 ИВ-1748, ИВ-1749 ---, 1750, 1752 Алексея нет (гд... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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