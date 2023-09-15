Приёмыш Яким Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
ИВ-1806 и ранее Якима нет ИВ-1807 Приёмыш их Яким Петров 28 ИВ-1808 Якима нет
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Наталья Якимова
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
МК-1806 такой книги нет, МК-1807 --- === ИВ-1806 и ранее Натальи нет ИВ-1807 Дочь их Наталья 1 ИВ-1808 Натальи нет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кузьмина
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно