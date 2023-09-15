Приёмыш Яким Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приёмыш Яким Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Примак Алексей Яковлев

Мать: Вторая Жена Ульяна Лукьянова

ИВ-1806 и ранее Якима нет ИВ-1807 Приёмыш их Яким Петров 28 ИВ-1808 Якима нет
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Наталья Якимова

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

МК-1806 такой книги нет, МК-1807 --- === ИВ-1806 и ранее Натальи нет ИВ-1807 Дочь их Наталья 1 ИВ-1808 Натальи нет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кузьмина

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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