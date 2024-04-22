Илья Якимов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1812
Отец: Приёмыш Яким Петров
ИВ-1819 Илья 7 ИВ-1823 Илья 11 ИВ-1824 Илья 12 МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же ... Показать все
Бракосочетание
04.03.1835
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же волости деревни Филипкова крестьянина Егора Яфимо... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Ильина
МК-1852 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 07/09.03.1852 Казеннаго ведомства деревни Маркова крестьянина Ильи Якимова дочь Пелагия Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Алексей Тимофее... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1853
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Иванова
МК-1853 Евдокия 27/28.07.1853 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Маркова крестьянин Илья Якимов и законная его жена Ксения Иванова, оба п... Показать все
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фёкла Ильина
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Иванова
МК-1855 Фекла Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. 24/25.09.1855 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Илья Якимов и законная его жена Ксения Иванова, оба пра... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно