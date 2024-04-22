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Илья Якимов

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Приёмыш Яким Петров

Мать: Вторая Жена Евдокия Семёнова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1819 Илья 7 ИВ-1823 Илья 11 ИВ-1824 Илья 12 МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же ... Показать все
Бракосочетание
04.03.1835

Жена: Первая Жена Васса Егорова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же волости деревни Филипкова крестьянина Егора Яфимо... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Ильина

Мать ребёнка: не указана

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1852 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 07/09.03.1852 Казеннаго ведомства деревни Маркова крестьянина Ильи Якимова дочь Пелагия Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Алексей Тимофее... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1853

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1853 Евдокия 27/28.07.1853 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Маркова крестьянин Илья Якимов и законная его жена Ксения Иванова, оба п... Показать все
Рождение ребёнка
1855

Сын: Фёкла Ильина

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1855 Фекла Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. 24/25.09.1855 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Илья Якимов и законная его жена Ксения Иванова, оба пра... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Ксения Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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