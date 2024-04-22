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Первая Жена Васса Егорова

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор Ефимов

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ФИЛИППКОВО МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же волости деревни Филипкова крестьянина ... Показать все
Бракосочетание
04.03.1835

Муж: Илья Якимов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же волости деревни Филипкова крестьянина Егора Яфимо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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