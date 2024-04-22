Первая Жена Васса Егорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Егор Ефимов
ФИЛИППКОВО МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же волости деревни Филипкова крестьянина ... Показать все
Бракосочетание
04.03.1835
Муж: Илья Якимов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же волости деревни Филипкова крестьянина Егора Яфимо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно