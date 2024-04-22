Егор Ефимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первая Жена Васса Егорова
ФИЛИППКОВО МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же волости деревни Филипкова крестьянина ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карп Егоров
Поручитель!!! МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же волости деревни Филипкова крестьяни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно