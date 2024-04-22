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Егор Ефимов

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первая Жена Васса Егорова

Мать ребёнка: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ФИЛИППКОВО МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же волости деревни Филипкова крестьянина ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карп Егоров

Мать ребёнка: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель!!! МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же волости деревни Филипкова крестьяни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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