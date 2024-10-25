Неонила Моисеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Неонила Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1814 У кого кто родился 11/13.12.1814 Того же уезда и вотчины деревни Филипкова у крестьянина Егора Ефимова жена Ненила Моисеева родила сына Севастияна, которой молитвован погоста Бежиц священнико... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Евфимиев

Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.12.1814

Сын: Севастьян Егоров

Отец ребёнка: Егор Евфимиев

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1814 У кого кто родился 11/13.12.1814 Того же уезда и вотчины деревни Филипкова у крестьянина Егора Ефимова жена Ненила Моисеева родила сына Севастияна, которой молитвован погоста Бежиц священнико... Показать все
Смерть
Неизвестно

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