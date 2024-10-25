Неонила Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1814 У кого кто родился 11/13.12.1814 Того же уезда и вотчины деревни Филипкова у крестьянина Егора Ефимова жена Ненила Моисеева родила сына Севастияна, которой молитвован погоста Бежиц священнико... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Евфимиев
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1814
Сын: Севастьян Егоров
Отец ребёнка: Егор Евфимиев
МК-1814 У кого кто родился 11/13.12.1814 Того же уезда и вотчины деревни Филипкова у крестьянина Егора Ефимова жена Ненила Моисеева родила сына Севастияна, которой молитвован погоста Бежиц священнико... Показать все
Смерть
Неизвестно