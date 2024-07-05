Севастьян Егоров 11.12.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Севастьян Егоров

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.12.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1814

Отец: Егор Евфимиев

Мать: Неонила Моисеева

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1814 У кого кто родился 11/13.12.1814 Того же уезда и вотчины деревни Филипкова у крестьянина Егора Ефимова жена Ненила Моисеева родила сына Севастияна, которой молитвован погоста Бежиц священнико... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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