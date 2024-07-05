Севастьян Егоров
Место рождения
Дата рождения11.12.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1814
Отец: Егор Евфимиев
Мать: Неонила Моисеева
МК-1814 У кого кто родился 11/13.12.1814 Того же уезда и вотчины деревни Филипкова у крестьянина Егора Ефимова жена Ненила Моисеева родила сына Севастияна, которой молитвован погоста Бежиц священнико... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно