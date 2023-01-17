Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1769

Муж: Макар Евтихиев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1769: 22.07.1769: Деревни Марково крестьянский сын Макар Евтихиев, той же вотчины деревни Возгрева крестьянкой Егоровой дочерью Тимофеева девкой Евдокией первым браком.
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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