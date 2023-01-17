Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1769
Муж: Макар Евтихиев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1769: 22.07.1769: Деревни Марково крестьянский сын Макар Евтихиев, той же вотчины деревни Возгрева крестьянкой Егоровой дочерью Тимофеева девкой Евдокией первым браком.
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно