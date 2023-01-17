Макар Евтихиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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1752
ИВ-1756: Макару 4 года, г.р. 1752 ИВ-1763: Макару 6 лет, г.р. 1757 ИВ-1766: Макару 10 лет, г.р. 1756 ИВ-1767: Макару 10 лет, г.р. 1757 ИВ-1770: Макару 14 лет, г.р. 1756 ИВ-1771: Макару 13 лет, г.р. 17... Показать все
Бракосочетание
22.07.1769
Жена: Евдокия
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1769: 22.07.1769: Деревни Марково крестьянский сын Макар Евтихиев, той же вотчины деревни Возгрева крестьянкой Егоровой дочерью Тимофеева девкой Евдокией первым браком.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область