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Макар Евтихиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров

Мать: Вторая Жена Евдокия Иванова

ИВ-1756: Макару 4 года, г.р. 1752 ИВ-1763: Макару 6 лет, г.р. 1757 ИВ-1766: Макару 10 лет, г.р. 1756 ИВ-1767: Макару 10 лет, г.р. 1757 ИВ-1770: Макару 14 лет, г.р. 1756 ИВ-1771: Макару 13 лет, г.р. 17... Показать все
Бракосочетание
22.07.1769

Жена: Евдокия

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1769: 22.07.1769: Деревни Марково крестьянский сын Макар Евтихиев, той же вотчины деревни Возгрева крестьянкой Егоровой дочерью Тимофеева девкой Евдокией первым браком.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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