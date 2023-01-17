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Вторая Жена Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

11.03.1762

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Иван Петров

Мать: не указана

УРВИХИНО ИВ-1737 Евдокия 17=1720 ИВ-1739 Евдокии в Урвихино нет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1744 10.05.1744 бракосочетание МИХАЙЛОВО ИВ-1746 молодожёнов не нашла МК-1752 19.01.1752 бракосочетание... Показать все
Бракосочетание
10.05.1744

Муж: Первый Муж Прокопий Иванов

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1744 10.05.1744 Той же вотчины деревни Михайлова крестьянина Ивана Савельева сын отрок Прокопий той же вотчины крестьянкою деревни Урвихина Ивановой дочерью Иванова девкою Евдокией первым браком
Бракосочетание
19.01.1752

Муж: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1752: 19.01.1752 Вотчины Святотроицкой Сергиевой Лавры села Присек деревни Маркова крестьянин вдовец Евтихий Петров крестьянкою той же вотчины деревни Урвихина Ивановой дочерью Петрова девкою Евдок... Показать все
Рождение ребёнка
1752

Сын: Макар Евтихиев

Отец ребёнка: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров

ИВ-1756: Макару 4 года, г.р. 1752 ИВ-1763: Макару 6 лет, г.р. 1757 ИВ-1766: Макару 10 лет, г.р. 1756 ИВ-1767: Макару 10 лет, г.р. 1757 ИВ-1770: Макару 14 лет, г.р. 1756 ИВ-1771: Макару 13 лет, г.р. 17... Показать все
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Параскева Евстихиева

Отец ребёнка: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров

ИВ-1763: Параскеве 2 года, г.р. 1761 ИВ-1766: Параскеве 6 лет, г.р. 1760 ИВ-1767: Параскеве 5 лет, г.р. 1762 ИВ-1770: Параскеве 9 лет, г.р. 1761 ИВ-1771: Параскеве 8 лет, г.р. 1763
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
11.03.1762
МК-1762: 11.03.1762 Той же вотчины деревни Маркова вдова Евдокия Иванова
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