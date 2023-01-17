Вторая Жена Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти11.03.1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1720
Отец: Иван Петров
Мать: не указана
УРВИХИНО ИВ-1737 Евдокия 17=1720 ИВ-1739 Евдокии в Урвихино нет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1744 10.05.1744 бракосочетание МИХАЙЛОВО ИВ-1746 молодожёнов не нашла МК-1752 19.01.1752 бракосочетание... Показать все
Бракосочетание
10.05.1744
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1744 10.05.1744 Той же вотчины деревни Михайлова крестьянина Ивана Савельева сын отрок Прокопий той же вотчины крестьянкою деревни Урвихина Ивановой дочерью Иванова девкою Евдокией первым браком
Бракосочетание
19.01.1752
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1752: 19.01.1752 Вотчины Святотроицкой Сергиевой Лавры села Присек деревни Маркова крестьянин вдовец Евтихий Петров крестьянкою той же вотчины деревни Урвихина Ивановой дочерью Петрова девкою Евдок... Показать все
Рождение ребёнка
1752
Сын: Макар Евтихиев
Отец ребёнка: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров
ИВ-1756: Макару 4 года, г.р. 1752 ИВ-1763: Макару 6 лет, г.р. 1757 ИВ-1766: Макару 10 лет, г.р. 1756 ИВ-1767: Макару 10 лет, г.р. 1757 ИВ-1770: Макару 14 лет, г.р. 1756 ИВ-1771: Макару 13 лет, г.р. 17... Показать все
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Параскева Евстихиева
Отец ребёнка: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров
ИВ-1763: Параскеве 2 года, г.р. 1761 ИВ-1766: Параскеве 6 лет, г.р. 1760 ИВ-1767: Параскеве 5 лет, г.р. 1762 ИВ-1770: Параскеве 9 лет, г.р. 1761 ИВ-1771: Параскеве 8 лет, г.р. 1763
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
11.03.1762
МК-1762: 11.03.1762 Той же вотчины деревни Маркова вдова Евдокия Иванова