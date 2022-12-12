Первый Муж Прокопий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первый Муж Прокопий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1744

Жена: Вторая Жена Евдокия Иванова

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1744 10.05.1744 Той же вотчины деревни Михайлова крестьянина Ивана Савельева сын отрок Прокопий той же вотчины крестьянкою деревни Урвихина Ивановой дочерью Иванова девкою Евдокией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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