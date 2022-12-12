Первый Муж Прокопий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1744
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1744 10.05.1744 Той же вотчины деревни Михайлова крестьянина Ивана Савельева сын отрок Прокопий той же вотчины крестьянкою деревни Урвихина Ивановой дочерью Иванова девкою Евдокией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно