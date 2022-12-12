Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1702
Отец: Пётр
Мать: не указана
Двоюродный брат Фёдора Антонова ИВ-1739 Евстафей 37=1702 ИВ-1741 Естифей 36=1705 ИВ-1750 Естифей 43=1707, вдов, первая жена Устина Пименова умерла до 1750] 19.01.1752 брак вторая жена Евдокия Иванова ... Показать все
Рождение ребёнка
1732
Сын: Фрол/Флор Естифеев
Мать ребёнка: Первая Жена Устина Пименова
ИВ-1739 Фрол 7=1732 ИВ-1741 Фрол 9=1732 МК-1748 03.07.1748 бракосочетание ИВ-1749 --- ИВ-1750 Фрол 17=1737 МК-1751 20.07.1751 Деревни Маркова крестьянин Флор Евтихиев 21 год
Бракосочетание
19.01.1752
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1752: 19.01.1752 Вотчины Святотроицкой Сергиевой Лавры села Присек деревни Маркова крестьянин вдовец Евтихий Петров крестьянкою той же вотчины деревни Урвихина Ивановой дочерью Петрова девкою Евдок... Показать все
Рождение ребёнка
1752
Сын: Макар Евтихиев
Мать ребёнка: Вторая Жена Евдокия Иванова
ИВ-1756: Макару 4 года, г.р. 1752 ИВ-1763: Макару 6 лет, г.р. 1757 ИВ-1766: Макару 10 лет, г.р. 1756 ИВ-1767: Макару 10 лет, г.р. 1757 ИВ-1770: Макару 14 лет, г.р. 1756 ИВ-1771: Макару 13 лет, г.р. 17... Показать все
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Параскева Евстихиева
Мать ребёнка: Вторая Жена Евдокия Иванова
ИВ-1763: Параскеве 2 года, г.р. 1761 ИВ-1766: Параскеве 6 лет, г.р. 1760 ИВ-1767: Параскеве 5 лет, г.р. 1762 ИВ-1770: Параскеве 9 лет, г.р. 1761 ИВ-1771: Параскеве 8 лет, г.р. 1763
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно