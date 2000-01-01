Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Петра и Антона
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Меркулей Петров
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1739 Меркулей 47=1692 ИВ-1741 Меркулей 42=1699/бездетные ИВ-1750 Меркулей 52=1698
Рождение ребёнка
1702
Сын: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров
Мать ребёнка: не указана
Двоюродный брат Фёдора Антонова ИВ-1739 Евстафей 37=1702 ИВ-1741 Естифей 36=1705 ИВ-1750 Естифей 43=1707, вдов, первая жена Устина Пименова умерла до 1750] 19.01.1752 брак вторая жена Евдокия Иванова ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Григорьева
Смерть
Неизвестно