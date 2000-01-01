Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр

Пётр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Петра и Антона

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Меркулей Петров

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1739 Меркулей 47=1692 ИВ-1741 Меркулей 42=1699/бездетные ИВ-1750 Меркулей 52=1698
Рождение ребёнка
1702

Сын: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров

Мать ребёнка: не указана

Двоюродный брат Фёдора Антонова ИВ-1739 Евстафей 37=1702 ИВ-1741 Естифей 36=1705 ИВ-1750 Естифей 43=1707, вдов, первая жена Устина Пименова умерла до 1750] 19.01.1752 брак вторая жена Евдокия Иванова ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Григорьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close