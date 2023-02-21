Меркулей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Пётр
Мать: не указана
ИВ-1739 Меркулей 47=1692 ИВ-1741 Меркулей 42=1699/бездетные ИВ-1750 Меркулей 52=1698
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно