Меркулей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулей Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1697 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Пётр

Мать: не указана

ИВ-1739 Меркулей 47=1692 ИВ-1741 Меркулей 42=1699/бездетные ИВ-1750 Меркулей 52=1698
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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