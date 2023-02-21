Ульяна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1739 Ульяна 42=1697 ИВ-1741 Ульяна 38=1703/бездетные
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркулей Петров
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно