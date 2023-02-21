Ульяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1739 Ульяна 42=1697 ИВ-1741 Ульяна 38=1703/бездетные
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулей Петров

Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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