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Соломония Григорьева
Соломония Григорьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1667
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Пётр
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1739 Соломония Григорьева 72=1667
Место жительства
Неизвестно
Марково
, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Пётр
Смерть
Неизвестно
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