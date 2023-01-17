Соломония Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломония Григорьева

Соломония Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1739 Соломония Григорьева 72=1667
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close