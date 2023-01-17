Фрол/Флор Естифеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти20.07.1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
ИВ-1739 Фрол 7=1732 ИВ-1741 Фрол 9=1732 МК-1748 03.07.1748 бракосочетание ИВ-1749 --- ИВ-1750 Фрол 17=1737 МК-1751 20.07.1751 Деревни Маркова крестьянин Флор Евтихиев 21 год
Бракосочетание
03.07.1748
Жена: Матрона Петрова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 03.07.1748 Деревни Маркова крестьянина Евтихия Петрова сын отрок Флор с той же вотчины деревни Волырева с крестьянкой Петровой дочерью Максимова девкой Матроной первым браком
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Петрова
Смерть
20.07.1751
МК-1751 20.07.1751 Деревни Маркова крестьянин Флор Евтихиев 21 год