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Фрол/Флор Естифеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

20.07.1751

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров

Мать: Первая Жена Устина Пименова

ИВ-1739 Фрол 7=1732 ИВ-1741 Фрол 9=1732 МК-1748 03.07.1748 бракосочетание ИВ-1749 --- ИВ-1750 Фрол 17=1737 МК-1751 20.07.1751 Деревни Маркова крестьянин Флор Евтихиев 21 год
Бракосочетание
03.07.1748

Жена: Матрона Петрова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 03.07.1748 Деревни Маркова крестьянина Евтихия Петрова сын отрок Флор с той же вотчины деревни Волырева с крестьянкой Петровой дочерью Максимова девкой Матроной первым браком
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Петрова

Смерть
20.07.1751
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1751 20.07.1751 Деревни Маркова крестьянин Флор Евтихиев 21 год
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