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Первая Жена Устина Пименова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

16.02.1751

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Пимен

Мать: не указана

ИВ-1739 Устина Пиминова 32 года, г.р. 1707 ИВ-1741 Устиния Пименова 32 года, г.р. 1709 ИВ-1750 умерла до 1750]: Евтихий вдов. МК-1751 16.02.1751 Деревни Маркова крестьянина Ивана Яковлева жена его Уст... Показать все
Рождение ребёнка
1732

Сын: Фрол/Флор Естифеев

Отец ребёнка: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров

ИВ-1739 Фрол 7=1732 ИВ-1741 Фрол 9=1732 МК-1748 03.07.1748 бракосочетание ИВ-1749 --- ИВ-1750 Фрол 17=1737 МК-1751 20.07.1751 Деревни Маркова крестьянин Флор Евтихиев 21 год
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров

Смерть
16.02.1751
До 1750] ИВ-1750: Евтихий вдов. МК-1751 16.02.1751 Деревни Маркова крестьянина Ивана Яковлева жена его Устина Пиминова дочь
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