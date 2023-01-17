Первая Жена Устина Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти16.02.1751
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Пимен
Мать: не указана
ИВ-1739 Устина Пиминова 32 года, г.р. 1707 ИВ-1741 Устиния Пименова 32 года, г.р. 1709 ИВ-1750 умерла до 1750]: Евтихий вдов. МК-1751 16.02.1751 Деревни Маркова крестьянина Ивана Яковлева жена его Уст... Показать все
Рождение ребёнка
1732
Сын: Фрол/Флор Естифеев
Отец ребёнка: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров
ИВ-1739 Фрол 7=1732 ИВ-1741 Фрол 9=1732 МК-1748 03.07.1748 бракосочетание ИВ-1749 --- ИВ-1750 Фрол 17=1737 МК-1751 20.07.1751 Деревни Маркова крестьянин Флор Евтихиев 21 год
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1751
До 1750] ИВ-1750: Евтихий вдов. МК-1751 16.02.1751 Деревни Маркова крестьянина Ивана Яковлева жена его Устина Пиминова дочь