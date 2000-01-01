Пимен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПимен

Пимен

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Первая Жена Устина Пименова

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1739 Устина Пиминова 32 года, г.р. 1707 ИВ-1741 Устиния Пименова 32 года, г.р. 1709 ИВ-1750 умерла до 1750]: Евтихий вдов. МК-1751 16.02.1751 Деревни Маркова крестьянина Ивана Яковлева жена его Уст... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close