Пимен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Первая Жена Устина Пименова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1739 Устина Пиминова 32 года, г.р. 1707 ИВ-1741 Устиния Пименова 32 года, г.р. 1709 ИВ-1750 умерла до 1750]: Евтихий вдов. МК-1751 16.02.1751 Деревни Маркова крестьянина Ивана Яковлева жена его Уст... Показать все
Смерть
Неизвестно