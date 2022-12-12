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Параскева Евстихиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Второй Муж Евстафей/Евтихий/Евтих/Естифей Петров

Мать: Вторая Жена Евдокия Иванова

ИВ-1763: Параскеве 2 года, г.р. 1761 ИВ-1766: Параскеве 6 лет, г.р. 1760 ИВ-1767: Параскеве 5 лет, г.р. 1762 ИВ-1770: Параскеве 9 лет, г.р. 1761 ИВ-1771: Параскеве 8 лет, г.р. 1763
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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