Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Вторая Жена Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

УРВИХИНО ИВ-1737 Евдокия 17=1720 ИВ-1739 Евдокии в Урвихино нет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1744 10.05.1744 бракосочетание МИХАЙЛОВО ИВ-1746 молодожёнов не нашла МК-1752 19.01.1752 бракосочетание... Показать все
Смерть
Неизвестно
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