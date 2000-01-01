Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Вторая Жена Евдокия Иванова
Мать ребёнка: не указана
УРВИХИНО ИВ-1737 Евдокия 17=1720 ИВ-1739 Евдокии в Урвихино нет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1744 10.05.1744 бракосочетание МИХАЙЛОВО ИВ-1746 молодожёнов не нашла МК-1752 19.01.1752 бракосочетание... Показать все
Смерть
Неизвестно