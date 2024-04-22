Егор Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
БРАК ДОЧЕРИ МК-1769 22.07.1769 Деревни Маркова крестьянский сын Макар Евтихиев, той же вотчины деревни Возгрева крестьянкой Егоровой дочерью Тимофеева девкой Евдокией первым браком
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Васса Егорова
ВОЗГРЕВО МК-1769 22.07.1769 Деревни Маркова крестьянский сын Макар Евтихиев, той же вотчины деревни Возгрева крестьянкой Егоровой дочерью Тимофеева девкой ЕВДОКИЕЙ первым браком (ОШИБКА, НАДО ВАССА) ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно