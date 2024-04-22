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Егор Тимофеев

Место рождения

Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
БРАК ДОЧЕРИ МК-1769 22.07.1769 Деревни Маркова крестьянский сын Макар Евтихиев, той же вотчины деревни Возгрева крестьянкой Егоровой дочерью Тимофеева девкой Евдокией первым браком
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Васса Егорова

Мать ребёнка: не указана

Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ВОЗГРЕВО МК-1769 22.07.1769 Деревни Маркова крестьянский сын Макар Евтихиев, той же вотчины деревни Возгрева крестьянкой Егоровой дочерью Тимофеева девкой ЕВДОКИЕЙ первым браком (ОШИБКА, НАДО ВАССА) ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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